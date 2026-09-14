Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika
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Güncel manşetler
- Ekonomi
Başkan Sadıkoğlu, pandemi günlerinde de üyelerin sesi oldu
- Spor
Kupada Heyecan Başlıyor, Yeşilyurtspor Rakibini Bekliyor
- Ekonomi
Kırtasiye Alışverişinde Güvenli Ürün Uyarısı
- Ekonomi
Sebze Ve Meyve Fiyatlarına Manipülasyon Soruşturması: 22 İlde Operasyon
- Asayiş
Elektrikli Scooter’dan Düştü, Hastaneye Kaldırıldı
- Asayiş
Malatya’da Kavşakta Kaza: Araç Ters Döndü, 2 Yaralı
- Eğitim
Başkan Cengiz’den Yeni Eğitim Yılı Mesajı: “Başarılarla Dolu Bir Yıl Olsun”
- Yerel
Özcan: “TOBB Malatya’nın Her Zor Gününde Yanında Oldu”
- Yerel
Yarım Asırlık Taş Ustasının Çırak Kaygısı
- Asayiş
Malatya’da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Şüpheli Tutuklandı
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