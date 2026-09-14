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Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika

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Güncel manşetler

  1. Başkan Sadıkoğlu, pandemi günlerinde de üyelerin sesi olduEkonomi

    Başkan Sadıkoğlu, pandemi günlerinde de üyelerin sesi oldu

  2. Kupada Heyecan Başlıyor, Yeşilyurtspor Rakibini BekliyorSpor

    Kupada Heyecan Başlıyor, Yeşilyurtspor Rakibini Bekliyor

  3. Kırtasiye Alışverişinde Güvenli Ürün UyarısıEkonomi

    Kırtasiye Alışverişinde Güvenli Ürün Uyarısı

  4. Sebze Ve Meyve Fiyatlarına Manipülasyon Soruşturması: 22 İlde OperasyonEkonomi

    Sebze Ve Meyve Fiyatlarına Manipülasyon Soruşturması: 22 İlde Operasyon

  5. Elektrikli Scooter’dan Düştü, Hastaneye KaldırıldıAsayiş

    Elektrikli Scooter’dan Düştü, Hastaneye Kaldırıldı

  6. Malatya’da Kavşakta Kaza: Araç Ters Döndü, 2 YaralıAsayiş

    Malatya’da Kavşakta Kaza: Araç Ters Döndü, 2 Yaralı

  7. Başkan Cengiz’den Yeni Eğitim Yılı Mesajı: “Başarılarla Dolu Bir Yıl Olsun”Eğitim

    Başkan Cengiz’den Yeni Eğitim Yılı Mesajı: “Başarılarla Dolu Bir Yıl Olsun”

  8. Özcan: “TOBB Malatya’nın Her Zor Gününde Yanında Oldu”Yerel

    Özcan: “TOBB Malatya’nın Her Zor Gününde Yanında Oldu”

  9. Yarım Asırlık Taş Ustasının Çırak KaygısıYerel

    Yarım Asırlık Taş Ustasının Çırak Kaygısı

  10. Malatya’da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Şüpheli TutuklandıAsayiş

    Malatya’da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Şüpheli Tutuklandı

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