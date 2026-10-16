Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika
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Güncel manşetler
- Asayiş
Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 165 Milyon TL’lik Para Trafiği
- Eğitim
Kaymakam Sungur’dan Öğrencilere Sürpriz Ziyaret
- Politika
İYİ Partili Yücel: “Esnaf Ayağa Kalkmadan Malatya Ayağa Kalkamaz”
- Yerel
Vali Yavuz: “Konteynerlerde Kalanların Sayısı 10 Binin Altına Düştü”
- Çevre
Karademir’den Çiftçinin Sorunlarına Dikkat Çeken Çağrı: “Üreticiyi Kaybedersek Üretimi De Kaybederiz”
- Ekonomi
Sadıkoğlu: “KOSGEB Borçları Silinmeli, Bu Mümkün Değilse En Az İki Yıl Ertelenmeli”
- Yerel
61 Faili Meçhul Dosyada 68 Cinayet Aydınlatıldı
- Yerel
16 Kişinin Öldüğü Hayat Sitesi Davasında Karar: 4 Sanığa Hapis Cezası, 1 Sanığa Beraat
- Ekonomi
Malatya’da Eylül Ayında 899 Konut Satıldı
- Asayiş
Malatya Dahil 33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 119 Şüpheli Hedef Alındı
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