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Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika

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  1. Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 165 Milyon TL’lik Para TrafiğiAsayiş

    Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 165 Milyon TL’lik Para Trafiği

  2. Kaymakam Sungur’dan Öğrencilere Sürpriz ZiyaretEğitim

    Kaymakam Sungur’dan Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

  3. İYİ Partili Yücel: “Esnaf Ayağa Kalkmadan Malatya Ayağa Kalkamaz”Politika

    İYİ Partili Yücel: “Esnaf Ayağa Kalkmadan Malatya Ayağa Kalkamaz”

  4. Vali Yavuz: “Konteynerlerde Kalanların Sayısı 10 Binin Altına Düştü”Yerel

    Vali Yavuz: “Konteynerlerde Kalanların Sayısı 10 Binin Altına Düştü”

  5. Karademir’den Çiftçinin Sorunlarına Dikkat Çeken Çağrı: “Üreticiyi Kaybedersek Üretimi De Kaybederiz”Çevre

    Karademir’den Çiftçinin Sorunlarına Dikkat Çeken Çağrı: “Üreticiyi Kaybedersek Üretimi De Kaybederiz”

  6. Sadıkoğlu: “KOSGEB Borçları Silinmeli, Bu Mümkün Değilse En Az İki Yıl Ertelenmeli”Ekonomi

    Sadıkoğlu: “KOSGEB Borçları Silinmeli, Bu Mümkün Değilse En Az İki Yıl Ertelenmeli”

  7. 61 Faili Meçhul Dosyada 68 Cinayet AydınlatıldıYerel

    61 Faili Meçhul Dosyada 68 Cinayet Aydınlatıldı

  8. 16 Kişinin Öldüğü Hayat Sitesi Davasında Karar: 4 Sanığa Hapis Cezası, 1 Sanığa BeraatYerel

    16 Kişinin Öldüğü Hayat Sitesi Davasında Karar: 4 Sanığa Hapis Cezası, 1 Sanığa Beraat

  9. Malatya’da Eylül Ayında 899 Konut SatıldıEkonomi

    Malatya’da Eylül Ayında 899 Konut Satıldı

  10. Malatya Dahil 33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 119 Şüpheli Hedef AlındıAsayiş

    Malatya Dahil 33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 119 Şüpheli Hedef Alındı

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