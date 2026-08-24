Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika
Malatya'nın güncel ve tarafsız haber kaynağı Malatya’nın güncel ve tarafsız haber kaynağı. Son dakika, gündem, asayiş, spor, ekonomi, vefat, hava ve nöbetçi…
Güncel manşetler
- Asayiş
Yalnız Yaşadığı Konteynerde Ölü Bulundu
- Çevre
Başkan Geçit “İlçemizin Geleceğine Sağlam Temeller Atıyoruz”
- Yerel
Malatya’da Esnafa Mevlid-i Nebi Ziyareti
- Yerel
Malatya’da Mevlid Kandili Dualarla İdrak Edildi
- Çevre
Eski Vekil Hasan Basri Coşkun Hayatını Kaybetti
- Yerel
2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Yaralı'dan Vali Yavuz’a İlk Ziyaret
- Yerel
Konteynerler Kalktı, Çarşı Yeniden Hareketlendi
- Asayiş
Malatya Dahil 71 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 807 Tutuklama
- Eğitim
YÖK Başkanı Özvar’dan Üniversite Kaydı Uyarısı
- Asayiş
Malatya’nın Bir Haftalık Güvenlik Bilançosu Açıklandı
1 / 10
GündemTüm haberler
Son Haberler
Spor MasasıTüm spor haberleri
Malatya Spor Gündemi
Skor, kulüp ve tribün gündeminden öne çıkan başlıklar