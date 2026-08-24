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Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika

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  1. Başkan Geçit “İlçemizin Geleceğine Sağlam Temeller Atıyoruz”Çevre

    Başkan Geçit “İlçemizin Geleceğine Sağlam Temeller Atıyoruz”

  2. Malatya’da Esnafa Mevlid-i Nebi ZiyaretiYerel

    Malatya’da Esnafa Mevlid-i Nebi Ziyareti

  3. Malatya’da Mevlid Kandili Dualarla İdrak EdildiYerel

    Malatya’da Mevlid Kandili Dualarla İdrak Edildi

  4. Eski Vekil Hasan Basri Coşkun Hayatını KaybettiÇevre

    Eski Vekil Hasan Basri Coşkun Hayatını Kaybetti

  5. 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Yaralı'dan Vali Yavuz’a İlk ZiyaretYerel

    2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Yaralı'dan Vali Yavuz’a İlk Ziyaret

  6. Konteynerler Kalktı, Çarşı Yeniden HareketlendiYerel

    Konteynerler Kalktı, Çarşı Yeniden Hareketlendi

  7. Malatya Dahil 71 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 807 TutuklamaAsayiş

    Malatya Dahil 71 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 807 Tutuklama

  8. YÖK Başkanı Özvar’dan Üniversite Kaydı UyarısıEğitim

    YÖK Başkanı Özvar’dan Üniversite Kaydı Uyarısı

  9. Malatya’nın Bir Haftalık Güvenlik Bilançosu AçıklandıAsayiş

    Malatya’nın Bir Haftalık Güvenlik Bilançosu Açıklandı

  10. 23 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 31 TutuklamaAsayiş

    23 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 31 Tutuklama

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