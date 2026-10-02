Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika
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Güncel manşetler
- Asayiş
Malatya’da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
- Yerel
Hasan Hüseyin İçin Umut Balonları Uçuruldu
- Asayiş
Malatya’da Çiftin Hayatını Kaybettiği Kaza Otobüs Kamerasında
- Ekonomi
MTSO Seçimlerinde Çoğunluk Sadıkoğlu’nun Listesinde
- Asayiş
Malatya’daki Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Asayiş
Malatya Dahil 81 İlde Gıda Operasyonu: 61 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
- Sağlık
SES Malatya’dan İnönü Üniversitesi’nin Mali Verilerine Şeffaflık Çağrısı
- Çevre
Darende’de Ceviz Hasadı: Kayısıya Alternatif Gelir
- Yerel
Sami Er İle Bakan Kurum Malatya’nın Yeniden İmar Sürecini Görüştü
- Yerel
Sinop’ta Hayatını Kaybeden Polis Memuru Malatya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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