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Malatya Son Haber — Malatya haberleri ve son dakika

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  1. Malatya’da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü YaralandıAsayiş

    Malatya’da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

  2. Hasan Hüseyin İçin Umut Balonları UçurulduYerel

    Hasan Hüseyin İçin Umut Balonları Uçuruldu

  3. Malatya’da Çiftin Hayatını Kaybettiği Kaza Otobüs KamerasındaAsayiş

    Malatya’da Çiftin Hayatını Kaybettiği Kaza Otobüs Kamerasında

  4. MTSO Seçimlerinde Çoğunluk Sadıkoğlu’nun ListesindeEkonomi

    MTSO Seçimlerinde Çoğunluk Sadıkoğlu’nun Listesinde

  5. Malatya’daki Kazanın Görüntüleri Ortaya ÇıktıAsayiş

    Malatya’daki Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

  6. Malatya Dahil 81 İlde Gıda Operasyonu: 61 Milyon Liralık Ürün Ele GeçirildiAsayiş

    Malatya Dahil 81 İlde Gıda Operasyonu: 61 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

  7. SES Malatya’dan İnönü Üniversitesi’nin Mali Verilerine Şeffaflık ÇağrısıSağlık

    SES Malatya’dan İnönü Üniversitesi’nin Mali Verilerine Şeffaflık Çağrısı

  8. Darende’de Ceviz Hasadı: Kayısıya Alternatif GelirÇevre

    Darende’de Ceviz Hasadı: Kayısıya Alternatif Gelir

  9. Sami Er İle Bakan Kurum Malatya’nın Yeniden İmar Sürecini GörüştüYerel

    Sami Er İle Bakan Kurum Malatya’nın Yeniden İmar Sürecini Görüştü

  10. Sinop’ta Hayatını Kaybeden Polis Memuru Malatya’da Son Yolculuğuna UğurlandıYerel

    Sinop’ta Hayatını Kaybeden Polis Memuru Malatya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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